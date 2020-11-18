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Президент образовал делегацию для участия в заседаниях Еврокомиссии по фармакопее

Президент образовал делегацию для участия в заседаниях Еврокомиссии по фармакопее

Киев  •  УНН

 • 15280 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в заседаниях Европейской комиссии по фармакопее. Соответствующий указ от 18 ноября опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в заседаниях Европейской комиссии по фармакопее (г. Страсбург, Французская Республика)", - говорится в тексте указа.

Так, Глава государства постановил образовать упомянутую делегацию в следующем составе:

- Исаенко Роман Николаевич - Глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, глава делегации;

- Суворова Ирина Николаевна - директор Департамента контроля качества лекарственных средств Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, заместитель главы делегации;

- Грызодуб Александр Иванович - директор государственного предприятия "Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств", член делегации (по согласию);

- Комарида Александр Олегович - генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины, член делегации;

- Герасимчук Таисия Владимировна - заместитель директора Департамента фармацевтической деятельности - начальник отдела экспертизы материалов по качеству биологических/биотехнологических лекарственных средств государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины", заместитель члена делегации (по согласию);

- Дмитриева Марина Васильевна - ученый секретарь государственного предприятия "Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств", заместитель члена делегации (по согласию).

"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 15 мая 2013 года № 266 "О делегации Украины для участия в заседаниях Комиссии по европейской фармакопее", - говорится также в тексте документа.

Напомним, Кабинет министров еще в сентябре текущего года одобрил указ Президента об украинской делегации на заседание Еврокомиссии по фармакопее.

Главной целью заседаний является разработка европейских стандартов качества лекарственных средств.

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