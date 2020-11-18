Президент утворив делегацію для участі у засіданнях Єврокомісії з фармакопеї

"Утворити делегацію України для участі у засіданнях Європейської комісії з фармакопеї (м. Страсбург, Французька Республіка)", - сказано в тексті указу.

Так, Глава держави постановив утворити згадану делегацію у наступному складі:

- Ісаєнко Роман Миколайович — Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, глава делегації;

- Суворова Ірина Миколаївна — директор Департаменту контролю якості лікарських засобів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, заступник глави делегації;

- Гризодуб Олександр Іванович — директор державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", член делегації (за згодою);

- Комаріда Олександр Олегович — генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України, член делегації;

- Герасимчук Таїса Володимирівна — заступник директора Департаменту фармацевтичної діяльності — начальник відділу експертизи матеріалів з якості біологічних/біотехнологічних лікарських засобів державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України", заступник члена делегації (за згодою)

- Дмітрієва Марина Василівна — учений секретар державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", заступник члена делегації (за згодою).

"Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 травня 2013 року № 266 "Про делегацію України для участі у засіданнях Комісії з європейської фармакопеї", - сказано також в тексті документу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ще у вересні поточного року схвалив указ Президента про українську делегацію на засідання єврокомісії з фармакопеї.

Головною ціллю засідань є розробка європейських стандартів щодо якості лікарських засобів.