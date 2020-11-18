Президент утворив делегацію для участі у засіданнях Єврокомісії з фармакопеї

ukru
10:24 • 22640 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 58727 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 80405 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 116554 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 114079 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 118629 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 120831 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106444 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113193 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92332 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 100992 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 109411 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 113010 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 72559 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 100787 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 116557 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 72586 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 114685 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 337226 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 269710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 18850 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 99612 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118844 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118626 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 115063 перегляди
Актуальне
Президент утворив делегацію для участі у засіданнях Єврокомісії з фармакопеї

Президент утворив делегацію для участі у засіданнях Єврокомісії з фармакопеї

Київ • УНН

 • 15286 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі у засіданнях Європейської комісії з фармакопеї. Відповідний указ від 18 листопада оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

"Утворити делегацію України для участі у засіданнях Європейської комісії з фармакопеї (м. Страсбург, Французька Республіка)", - сказано в тексті указу.

Так, Глава держави постановив утворити згадану делегацію у наступному складі:

- Ісаєнко Роман Миколайович — Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, глава делегації;

- Суворова Ірина Миколаївна — директор Департаменту контролю якості лікарських засобів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, заступник глави делегації;

- Гризодуб Олександр Іванович — директор державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", член делегації (за згодою);

- Комаріда Олександр Олегович — генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України, член делегації;

- Герасимчук Таїса Володимирівна — заступник директора Департаменту фармацевтичної діяльності — начальник відділу експертизи матеріалів з якості біологічних/біотехнологічних лікарських засобів державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України", заступник члена делегації (за згодою)

- Дмітрієва Марина Василівна — учений секретар державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", заступник члена делегації (за згодою).

"Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 травня 2013 року № 266 "Про делегацію України для участі у засіданнях Комісії з європейської фармакопеї", - сказано також в тексті документу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ще у вересні поточного року схвалив указ Президента про українську делегацію на засідання єврокомісії з фармакопеї.

Головною ціллю засідань є розробка європейських стандартів щодо якості лікарських засобів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92