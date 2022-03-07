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15 марта, 19:03 • 75043 просмотра

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Президент Украины Зеленский во вторник обратится к Палате общин Великобритании

Президент Украины Зеленский во вторник обратится к Палате общин Великобритании

Киев • УНН

 • 102492 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит с "историческим" обращением в Палате общин Великобритании во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Зеленский обратится к членам парламента по видеосвязи.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл заявила: "Каждый парламентарий хочет услышать непосредственно от президента, который будет говорить с нами в прямом эфире из Украины, поэтому это важная возможность для Палаты представителей. Еще раз спасибо нашему невероятному персоналу за оперативную работу, чтобы сделать эту историческую встречу возможной", — добавила Хойл.

Палата общин заявила, что депутаты "смогут наблюдать за выступлением на экранах, установленных над обеими сторонами палаты, с более чем 500 наушниками, которые позволяют членам парламента слышать синхронный перевод на английском языке".

В конце выступления не будет сессии вопросов и ответов.

Украинские Национальные Новости

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