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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Президент України Зеленський у вівторок звернеться до Палати громад Великої Британії

Президент України Зеленський у вівторок звернеться до Палати громад Великої Британії

Київ • УНН

 • 102492 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить з "історичним" зверненням до Палати громад Великої Британії у вівторок. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Зеленський звернеться до членів парламенту з відеозв'язку.

Спікер Палати громад Ліндсі Хойл заявила: "Кожен парламентарій хоче почути безпосередньо від президента, який говоритиме з нами у прямому ефірі з України, тож це важлива можливість для Палати представників. Ще раз дякую нашому неймовірному персоналу за оперативну роботу, щоб зробити цю історичну зустріч можливою", — додала Хойл.

Палата громад заявила, що депутати "зможуть спостерігати за виступом на екранах, встановлених над обома сторонами палати, з більш ніж 500 навушниками, які дозволяють членам парламенту чути синхронний переклад англійською мовою".

Наприкінці виступу не буде сесії питань та відповідей.

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