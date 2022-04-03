Президент Украины отреагировал на кадры из Бучи: "Это геноцид"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. "Это геноцид", - заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, выступая после того, как появились изображения гражданских тел, разбросанных по улицам Бучи, к северо-западу от столицы Киева, передает УНН.
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На вопрос во время выступления в программе CBS News "Лицом к нации", осуществляет ли россия геноцид в Украине, Зеленский ответил: "Действительно. Это геноцид".
"Ликвидация всей нации, и народа. Мы граждане Украины. У нас более 100 национальностей. Речь идет об уничтожении и истреблении всех этих национальностей", - продолжил он.
Украина не хочет быть "подчиненной политике российской федерации", - заявил Зеленский, добавив, что "это причина, по которой нас уничтожают".
"Это происходит в Европе 21 века. Так что это пытки всего народа", - подчеркнул президент.
Что предшествовало
Тела гражданских лиц были разбросаны по улицам Буче после вывода российских войск из этого района.
Зверства русских вызвали международное возмущение. Западные лидеры призывают к расследованию военных преступлений и новых санкций против россии.