Президент України відреагував на кадри з Бучі: "Це геноцид"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. "Це геноцид", - заявив у неділю президент України Володимир Зеленський, виступаючи після того, як з'явилися зображення цивільних тіл, розкиданих по вулицях Бучі, на північний захід від столиці Києва, передає УНН.
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На запитання під час виступу у програмі CBS News "Обличчям до нації", чи росія здійснює геноцид в Україні, Зеленський відповів: "Справді. Це геноцид".
"Ліквідація всієї нації, і народу. Ми громадяни України. У нас понад 100 національностей. Йдеться про знищення та винищення всіх цих національностей", - продовжив він.
Україна не хоче бути "підпорядкованою політиці російської федерації", заявив Зеленський, додавши, що "це причина, через яку нас знищують".
"Це відбувається в Європі 21 століття. Так що це тортури всього народу", - наголосив президент глядачам.
Що передувало
Тіла цивільних осіб були розкидані вулицями Бучі після виведення російських військ із цього району.
Звірства росіян викликали міжнародне обурення. Західні лідери закликають до розслідування військових злочинів та нових санкцій проти росії.