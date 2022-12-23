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Президент Украины назначил послов в Бахрейне и Перу

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы.

Детали

Зеленский 23 декабря назначил украинским послом в королевстве Бахрейн Дмитрия Сеника.

Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и граничащем с ОАЭ королевстве Бахрейн.

Также глава государства назначил посла Украины в Перу. Им стал Юрий Полюхович.

Президент указом №877 присвоил несколько дипломатических рангов.

Дополнение

Другими указами глава государства сменил послов страны в Болгарии и Латвии.

Украинские Национальные Новости

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