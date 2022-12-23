Президент України змінив послів у Латвії та Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 23 грудня призначив нових послів у Латвії і Болгарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази.
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“Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія” — йдеться в указі № 880/2022.
Іншим указом президент звільнив Віталія Москаленка, який досі обіймав посаду посла України в Болгарії.
“Призначити Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці” — йдеться в указі № 882/2022.
Анатолій Куцевол досі працював заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України. До нього посаду посла у Латвії обіймав Олександр Міщенко.
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