Президент України змінив послів у Латвії та Болгарії

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“Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія” — йдеться в указі № 880/2022.

Іншим указом президент звільнив Віталія Москаленка, який досі обіймав посаду посла України в Болгарії.

“Призначити Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці” — йдеться в указі № 882/2022.

Анатолій Куцевол досі працював заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України. До нього посаду посла у Латвії обіймав Олександр Міщенко.

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