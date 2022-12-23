Президент України призначив послів у Бахрейні й Перу

Деталі

Зеленський 23 грудня призначив українським послом в королівстві Бахрейн Дмитра Сеніка.

Сенік за сумісництвом буде виконувати повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах та королівстві Бахрейн, що межує з ОАЕ.

Також глава держави призначив посла України в Перу. Ним став Юрій Полюхович.

Президент указом №877 присвоїв кілька дипломатичних рангів.

Доповнення

Іншими указами глава держави змінив послів країни в Болгарії та Латвії.