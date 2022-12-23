Президент України призначив послів у Бахрейні й Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив послів у Бахрейні й Перу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази.
Деталі
Зеленський 23 грудня призначив українським послом в королівстві Бахрейн Дмитра Сеніка.
Сенік за сумісництвом буде виконувати повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах та королівстві Бахрейн, що межує з ОАЕ.
Також глава держави призначив посла України в Перу. Ним став Юрій Полюхович.
Президент указом №877 присвоїв кілька дипломатичних рангів.
Доповнення
Іншими указами глава держави змінив послів країни в Болгарії та Латвії.