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Президент Украины поздравил лётчиков с Днем авиации Украины

Киев • УНН

 • 163679 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения поздравил народ Украины с Днем авиации. Об этом информирует УНН.

Президент Украины поздравил лётчиков с Днем авиации Украины

Детали

Сегодня в Украине, традиционно в последнюю субботу августа, отмечается День авиации.

Президент отметил, что россия надеялась уничтожить украинскую авиацию в первые же часы полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания.

За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами.

Цитата

«Сегодня я благодарю всех наших летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задания. И отдельно хочу поблагодарить родителей наших воинов, мам и пап украинских летчиков, за таких смелых и умных сыновей, которые сделали и делают очень много, чтобы приблизить нашу победу – победу Украины», – сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский выложил зрелищные фото ко Дню авиации.

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