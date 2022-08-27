Президент України привітав льотчиків з Днем авіації України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення привітав народ України з Днем авіації. Про це інформує УНН.
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Сьогодні в Україні, традиційно в останню суботу серпня, відзначається День авіації.
Президент зазначив, що росія сподівалася знищити українську авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання.
За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України. Ще десятки відзначені державними нагородами.
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«Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України», – сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський виклав видовищні фото до Дня авіації.