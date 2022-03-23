Президент Украины озвучил ожидания от саммитов НАТО, ЕС и "Большой семерки"

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Зеленский напомнил, что 24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных для безопасности всего мира саммиты НАТО, Евросоюза и “Большой семерки”.

“Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов. От НАТО, ЕС и "Большой Семерки", - подчеркнул он.

Кроме этого, президент сообщил, что украинским властям известно о том, что русские уже начали лоббировать свои интересы.

"Это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят потушить эту тему. Тему борьбы против войны. Но потушить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что “свобода должна быть вооруженной”, поэтому помощь от НАТО для Украины должна быть действенной и без ограничений, включая оружие, в котором нуждаются ВСУ.

“Мы просили, чтобы Альянс заявил, что будет всемерно помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине”, - сказал он.

Зеленский также добавил, что украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб.

"Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что оккупантов очень много. Просто потому, что россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне”, - сказал президент.

Он также призвал людей свободного мира вместе не допустить, чтобы россии удалось “сломать” кого-то в НАТО, ЕС или в “Большой семерке” и “перетянуть на сторону войны”.

“Увидим 24 марта”, - отметил Зеленский.

Напомним

Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах, посвященных вторжению россии в Украину.