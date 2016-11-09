Президент США призвал молодежь не расстраиваться из-за победы Д.Трампа

"Молодежь, те, кто только начинают свою политическую карьеру, возможно они не рады тем результатам. Но я хочу, чтобы вы знали, не теряйте надежды, не становитесь циниками, не думайте, что ничего нельзя изменить", - сказал он.

Также Б.Обама отметил, что это естественно, что один из кандидатов проигрывает, но потом он должен вернуться на политическую арену.

"И я проигрывал выборы раньше. Просто так устроена политика. Мы стараемся убедить людей, что мы правы, а потом люди голосуют. Затем, если мы проиграли, мы делаем работу над ошибками и возвращаемся на арену. Суть в том, что нужно двигаться вперед и верить в соотечественников", - добавил Б.Обама.

Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала американцев слушаться и дать шанс управлять страной новоизбранному президенту Дональду Трампу.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.