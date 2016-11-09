Президент США призвал молодежь не расстраиваться из-за победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама призвал молодежь не терять надежды в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом он сказал на брифинге по результатам выборов, передает УНН.
"Молодежь, те, кто только начинают свою политическую карьеру, возможно они не рады тем результатам. Но я хочу, чтобы вы знали, не теряйте надежды, не становитесь циниками, не думайте, что ничего нельзя изменить", - сказал он.
Также Б.Обама отметил, что это естественно, что один из кандидатов проигрывает, но потом он должен вернуться на политическую арену.
"И я проигрывал выборы раньше. Просто так устроена политика. Мы стараемся убедить людей, что мы правы, а потом люди голосуют. Затем, если мы проиграли, мы делаем работу над ошибками и возвращаемся на арену. Суть в том, что нужно двигаться вперед и верить в соотечественников", - добавил Б.Обама.
Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала американцев слушаться и дать шанс управлять страной новоизбранному президенту Дональду Трампу.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.