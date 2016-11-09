Президент США закликав молодь не засмучуватися через перемогу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Барак Обама закликав молодь не втрачати надії у зв’язку із перемогою на президентських виборах Дональда Трампа. Про це він сказав на брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Молодь, ті, хто щойно починають свою політичну кар’єру, можливо вони не раді тим результатам. Але я хочу, щоб ви знали, не втрачайте надії, не ставайте циніками, не думайте, що нічого не можна змінити”, — сказав він.
Також Б.Обама зазначив, що це природно, що один із кандидатів програє, але потім він має повернутися на політичну арену.
“І я програвав вибори раніше. Просто так влаштована політика. Ми намагаємося переконати людей, що ми праві, а потім люди голосують. Потім, якщо ми програли, ми робимо роботу над помилками і повертаємося на арену. Суть у тому, що потрібно рухатися вперед і вірити у співвітчизників”, — додав Б.Обама.
Раніше Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон закликала американців слухатися і надати шанс керувати країною новообраному президентові Дональду Трампу.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.