Президент США закликав молодь не засмучуватися через перемогу Д.Трампа

“Молодь, ті, хто щойно починають свою політичну кар’єру, можливо вони не раді тим результатам. Але я хочу, щоб ви знали, не втрачайте надії, не ставайте циніками, не думайте, що нічого не можна змінити”, — сказав він.

Також Б.Обама зазначив, що це природно, що один із кандидатів програє, але потім він має повернутися на політичну арену.

“І я програвав вибори раніше. Просто так влаштована політика. Ми намагаємося переконати людей, що ми праві, а потім люди голосують. Потім, якщо ми програли, ми робимо роботу над помилками і повертаємося на арену. Суть у тому, що потрібно рухатися вперед і вірити у співвітчизників”, — додав Б.Обама.

Раніше Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон закликала американців слухатися і надати шанс керувати країною новообраному президентові Дональду Трампу.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.