Президент Сербии анонсировал переговоры с Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Сербии Александар Вучич анонсировал переговоры по Косово, которые должны пройти в Брюсселе 21 ноября. Об этом сообщает сербское издание Novosti, передает УНН.
Детали
В настоящее время между Косово и Сербией возникли разногласия по вопросу номерных знаков и конфискации транспортных средств. Ведь с 1 ноября власти Косово начали реализацию плана переоформления автомобилей с “незаконными” сербскими номерами. Поэтому напряжение между Сербией и Косово возросло.
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«Нет сомнений, что ситуация одна из самых тяжелых за последние 10 лет. Мы достигли важных договоренностей по удостоверению личности. Это может стать толчком для продолжения переговоров», – сообщил Вучич.
Напомним
6 ноября несколько тысяч этнических сербов вышли на митинг в Косово, поскольку спор из-за номерных знаков транспортных средств усилил напряженность между Сербией и ее бывшей провинцией.