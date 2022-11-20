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Президент Сербії анонсував перемовини з Косово

Президент Сербії анонсував перемовини з Косово

Київ • УНН

 • 390689 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Сербії Александар Вучич анонсував перемовини з Косово, які мають пройти в Брюсселі 21 листопада. Про це повідомляє сербське видання Novosti, передає УНН.

Деталі

Наразі між Косово та Сербією виникли розбіжності щодо питання номерних знаків та конфіскації транспортних засобів. Адже з 1 листопада влада Косово почала реалізацію плану переоформелення автомобілів з “незаконними” сербськими номерами. Через це напруга між Сербією та Косово зросла.

Цитата

«Немає сумнівів, що ситуація одна з найтяжчих за останні 10 років. ми досягли важливих домовленостей щодо посвідчення особи. Це може стати поштовхом для продовження перемовин», – повідомив Вучич.

Нагадаємо

6 листопада кілька тисяч етнічних сербів вийшли на мітинг у Косово, оскільки суперечка через номерні знаки транспортних засобів посилила напруженість між Сербією та її колишньою провінцією.

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