Президент Сербії анонсував перемовини з Косово

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Наразі між Косово та Сербією виникли розбіжності щодо питання номерних знаків та конфіскації транспортних засобів. Адже з 1 листопада влада Косово почала реалізацію плану переоформелення автомобілів з “незаконними” сербськими номерами. Через це напруга між Сербією та Косово зросла.

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«Немає сумнівів, що ситуація одна з найтяжчих за останні 10 років. ми досягли важливих домовленостей щодо посвідчення особи. Це може стати поштовхом для продовження перемовин», – повідомив Вучич.

Нагадаємо

6 листопада кілька тисяч етнічних сербів вийшли на мітинг у Косово, оскільки суперечка через номерні знаки транспортних засобів посилила напруженість між Сербією та її колишньою провінцією.



