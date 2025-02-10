Президент Румынии Йоханнис объявил об отставке
Киев • УНН
Клаус Йоханнис заявил о решении уйти в отставку 12 февраля, чтобы избежать политического кризиса в стране. Это решение принято на фоне подготовки парламентом процедуры его отстранения от власти.
Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил из Котроченского дворца в понедельник, что уходит в отставку, пишет УНН со ссылкой на RFI Romania.
Детали
В понедельник, 10 февраля, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что процедура импичмента является «бесполезной» и приведет Румынию к кризису. Объявление было сделано в контексте обсуждения вопроса об отстранении президента Румынии в парламенте.
«Чтобы избавить румынских граждан от этого кризиса, я подаю в отставку с поста президента Румынии. Я уйду с должности послезавтра, 12 февраля», - объявил Йоханнис.
«Через несколько дней парламент Румынии проголосует за мое отстранение, и Румыния войдет в кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента», - отметил он.
«Это бесполезный шаг, потому что я все равно уйду с должности через несколько месяцев, после выборов нового президента. Это необоснованный подход, потому что я никогда не нарушал Конституцию. Это убыточный подход, потому что с этого момента все проиграют, никто не выиграет», - заявил Йоханнис.
Дополнение
Партии POT, AUR, SOS România вместе с USR сумели собрать необходимые подписи для начала процедуры отстранения президента Йоханниса в парламенте. Пленарное заседание, на котором должно было обсуждаться отстранение президента, было назначено в парламенте во вторник на 10:00.
Его отставки настойчиво требовали сторонники пророссийского кандидата в президенты Келина Джорджеску и некоторые голоса из PNL, отмечает издание.