Президент Румунії Йоганніс оголосив про відставку

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив з Котроченського палацу у понеділок, що йде у відставку, пише УНН з посиланням на RFI Romania.

Деталі

У понеділок, 10 лютого, президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що процедура імпічменту є "марною" і приведе Румунію до кризи. Оголошення було зроблено в контексті обговорення питання про відсторонення президента Румунії в парламенті.

"Щоб позбавити румунських громадян від цієї кризи, я подаю у відставку з посади президента Румунії. Я піду з посади післязавтра, 12 лютого", - оголосив Йоганніс.

"Через кілька днів парламент Румунії проголосує за моє відсторонення, і Румунія ввійде в кризу, оскільки розпочинається референдум про відставку президента", - зазначив він.

"Це марний крок, тому що я все одно піду з посади через кілька місяців, після виборів нового президента. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи не порушував Конституцію. Це збитковий підхід, тому що з цього моменту всі програють, ніхто не виграє", - заявив Йоганніс.

Доповнення

Партії POT, AUR, SOS România разом з USR зуміли зібрати необхідні підписи для початку процедури відсторонення президента Йоганніса в парламенті. Пленарне засідання, на якому повинно було обговорюватися відсторонення президента, було призначено в парламенті у вівторок на 10:00.

Його відставки наполегливо вимагали прихильники проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску та деякі голоси з PNL, зазначає видання.