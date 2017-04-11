Президент начал консультации по поводу кандидатов на пост главы НБУ - нардеп

"Президент вчера сказал, что будет советоваться с депутатами и это его приоритет. Нам очень приятно, что он будет привлекать нас к разговору, но я считаю, это будет его личное видение, потому что он за это отвечает. Я знаю из кандидатов только Богдана Данилишина, человека очень профессионального, и я бы поддержал его", - сказал народный депутат.

Он не уточнил, сколько кандидатов сейчас рассматриваются на должность главы НБУ, но отметил, что Президент уже начал консультации.

"То, что госпожа Гонтарева будет заменена, это уж точно, но на кого, это уже вопрос к Президенту", - сказал парламентарий.

В то же время Б.Розенблат не смог ответить на вопрос УНН, когда П.Порошенко встретится с Валерией Гонтаревой.

Как сообщал УНН, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.