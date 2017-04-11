Президент розпочав консультації щодо кандидатів на посаду голови НБУ - нардеп

“Президент вчора сказав, що буде радитись із депутатами і це його пріоритет. Нам дуже приємно, що він буде долучати нас до розмови, але я вважаю, це буде його особисте бачення, тому що він за це відповідає. Я знаю з кандидатів лише Богдана Данилишина, людину дуже фахову, і я підтримав би його”, — сказав народний депутат.

Він не уточнив, скільки кандидатів зараз розглядаються на посаду голови НБУ, але зазначив, що Президент уже почав консультації.

“Те, що пані Гонтарева буде замінена, це вже без сумніву, але на кого, це вже питання до Президента”, — сказав парламентар.

Водночас Б.Розенблат не зміг відповісти на запитання УНН, коли П.Порошенко зустрінеться з Валерією Гонтаревою.

Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.