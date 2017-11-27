Президент просит ВР ратифицировать договор с Таиландом о правовой помощи по уголовным делам

Инициатором проекта закона является Президент Украины Петр Порошенко.

Сейчас самого текста документа и пояснительной записки к нему пока нет на сайте ВР.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О ратификации Торгового соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Таиланд".