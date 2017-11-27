Президент просит ВР ратифицировать договор с Таиландом о правовой помощи по уголовным делам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о ратификации договора между Украиной и Таиландом о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соответствующий проект документа зарегистрирован на официальном сайте парламента, передает УНН.
Инициатором проекта закона является Президент Украины Петр Порошенко.
Сейчас самого текста документа и пояснительной записки к нему пока нет на сайте ВР.
Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О ратификации Торгового соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Таиланд".