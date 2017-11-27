Президент просить ВР ратифікувати договір з Таїландом про правову допомогу у кримінальних справах

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Київ • УНН

 • 9793 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Верховній Раді України зареєстрований проект закону про ратифікацію договору між Україною та Таїландом про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Відповідний проект документу зареєстрований на офіційному сайті парламенту, передає УНН.

Ініціатором проекту закону є Президент України Петро Порошенко.

Наразі самого тексту документу та пояснювальної записки до нього поки що немає на сайті ВР.

Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд". 

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