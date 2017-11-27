Президент просить ВР ратифікувати договір з Таїландом про правову допомогу у кримінальних справах

Ініціатором проекту закону є Президент України Петро Порошенко.

Наразі самого тексту документу та пояснювальної записки до нього поки що немає на сайті ВР.

Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд".