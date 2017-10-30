Президент просит ВР продлить соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования MH17

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Отмечается, что этот проект закона подал на рассмотрение парламента Президент Украины Петр Порошенко.

Сейчас на официальном сайте нет текста законопроекта, однако сказано, что его сегодня представили на рассмотрение ВР и передали на рассмотрение руководству.

Напомним, 19 октября 2016 года Верховная Рада продлила до 1 августа 2017 года действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии", произошедшей в июле 2014 года в Донецкой области.