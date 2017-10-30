Президент просит ВР продлить соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о ратификации (в форме обмена нотами) между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2018 года соглшения о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета рейса MH17, произошедшей в июле 2014 года. Соответствующий проект документа размещен на официальном сайте парламента, передает УНН.
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Отмечается, что этот проект закона подал на рассмотрение парламента Президент Украины Петр Порошенко.
Сейчас на официальном сайте нет текста законопроекта, однако сказано, что его сегодня представили на рассмотрение ВР и передали на рассмотрение руководству.
Напомним, 19 октября 2016 года Верховная Рада продлила до 1 августа 2017 года действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии", произошедшей в июле 2014 года в Донецкой области.