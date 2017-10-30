Президент просить ВР продовжити угоду з Нідерландами про місію захисту розслідування MH17

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Зазначається, що цей проект закону подав на розгляд парламенту Президент України Петро Порошенко.

Наразі на офіційному сайті поки що немає тексту законопроекту, однак сказано, що його сьогодні подано на розгляд ВР і передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 19 жовтня 2016 року Верховна Рада продовжила до 1 серпня 2017 року дію угоди між Україною й Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії", що сталася в липні 2014 року в Донецькій області.