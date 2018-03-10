Президент о статусе "страны-аспиранта": следующая амбиция - План действий по членству в НАТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38789 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54184 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57724 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102150 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93245 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103694 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110715 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116987 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133928 просмотра

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Президент о статусе "страны-аспиранта": следующая амбиция - План действий по членству в НАТО

Президент о статусе "страны-аспиранта": следующая амбиция - План действий по членству в НАТО

Киев  •  УНН

 • 5851 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Так Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса, передает УНН.

"Поздравляю важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса!

Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США", - написал Порошенко в Facebook.

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Глава государства также поблагодарил "за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе".

"Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Jens Stoltenberg в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.

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Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - добавил Порошенко.

Напомним, в Североатлантическом альянсе признали стремление Украины к членству в организации и предоставили статус "страны-аспиранта".

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