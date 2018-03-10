Президент о статусе "страны-аспиранта": следующая амбиция - План действий по членству в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Так Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса, передает УНН.
"Поздравляю важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса!
Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США", - написал Порошенко в Facebook.
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Глава государства также поблагодарил "за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе".
"Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Jens Stoltenberg в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.
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Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - добавил Порошенко.
Напомним, в Североатлантическом альянсе признали стремление Украины к членству в организации и предоставили статус "страны-аспиранта".