Президент про статус "країни-аспіранта": наступна амбіція – План дій щодо членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Наша наступна амбіція - План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Так Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення НАТО підвищити рівень амбіцій України щодо Альянсу, передає УНН.
"Вітаю важливе довгоочікуване та логічне рішення НАТО підвищити рівень амбіцій України щодо Альянсу!
Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Саме про це йшлося під час моєї останньої зустрічі з Генеральним Секретарем НАТО у Мюнхені, а також нещодавньої телефонної бесіди з Віце-Президентом США", - написав Порошенко у Facebook.
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Глава держави також подякував "за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі".
"Наша наступна амбіція - План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Саме цьому був присвячений мій лист Jens Stoltenberg в лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу.
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Тиха дипломатія з просування наших принципових позицій, про що домовлено з нашими партнерами, дає свої вагомі результати", - додав Порошенко.
Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі визнали прагнення України до членства в організації і надали статус “країни-аспіранта”.