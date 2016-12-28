Президент о победе В.Иванчука: фантастический день для украинских шахмат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя победу украинца Василия Иванчука в Чемпионате мира по быстрым шахматам, отметил, что это фантастический день для украинских шахмат, передает УНН.
"Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин. Браво украинским шахматистам!" - Написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.
Напомним, украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам 2016 года.
Раньше 28 декабря украинский гроссмейстер Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.