Президент про перемогу В.Іванчука: фантастичний день для українських шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко, коментуючи перемогу українця Василя Іванчука у Чемпіонаті світу з швидких шахів, зазначив, що це фантастичний день для українських шахів, передає УНН.
"Фантастичний день для українських шахів! Вслід за Анною Музичук велику перемогу здобуває Василь Іванчук і стає чемпіоном світу з швидких шахів серед чоловіків. Браво українським шахістам!" - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів 2016 року.
Раніше 28 грудня український гросмейстер Ганна Музичук достроково виграла чемпіонат світу зі швидких шахів.