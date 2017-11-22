Президент назначил Р.Трубу директором Госбюро расследований (расширено)

"Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Президент поздравил Р.Трубу с победой на конкурсе при личной встрече.

"Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры", - отметил П.Порошенко, напомнив, что согласно Конституции, еще с 1996 года прокуратура должна была быть лишена функций следствия.

"Я абсолютно убежден, что Вы должны обеспечить полную независимость Государственного бюро расследований", - добавил он.

П.Порошенко отметил, что кроме назначения руководителя ГБР, конкурсная комиссия также рекомендовала кандидатов на должности заместителей руководителя. "Я надеюсь, что конкурсный набор следоватилей также обеспечит высокий профессионализм, высокую транспарентность, высокую независимость этого органа и каждого из следователей. Для того, чтобы мы могли утверждать, что это абсолютно новейший формат правоохранительной системы Украины", - добавил он.

Он отметил, что созданы все условия для независимости директора ГБР.

В свою очередь, новый директор ГБР подчеркнул, что для него "большая честь и высокое доверие возглавить новый правоохранительный орган".

"Главное, чтобы в Украине поверили в реализацию принципа справедливости и неотвратимости наказания. И этого всего можно будет достичь только профессиональной настойчивой работой, новыми методами, а также политической незаангажированностью", - отметил Р.Труба.

Напомним, Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований.