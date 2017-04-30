Президент лишил гражданства А.Артеменка - Ляшко

По его словам, А.Артеменко лишили гражданства "в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады".

"Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - Украинская! - гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает! ", - отметил Ляшко.

"Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко", - подчеркнул нардеп.

Ляшко также добавил, что по его информации, утром в субботу А.Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене за "план Артеменко" . Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменка.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.

М.Коен подтвердил встречу в Нью-Йорке с народным депутатом Украины Андреем Артеменко, однако категорически опроверг информацию о передаче им документов в Белый дом, касающиеся "мирного плана" по Украине.