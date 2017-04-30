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Президент позбавив громадянства А.Артеменка - О.Ляшко

Київ • УНН

 • 24481 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко в суботу, 29 квітня, підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майкла Флінна план нормалізації відносин між Україною і Росією. Про це на сторінці в Facebook повідомив лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко, передає УНН.

Президент позбавив громадянства А.Артеменка - О.Ляшко

За його словами, А.Артеменко позбавили громадянства “у зв’язку з добровільним набуттям ним у 2005 році громадянства Канади”.

“Це унікальний і перший за 26 років Незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає тільки одне — Українське! — громадянство. Зараз Артеменко і його захисники будуть кричати, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти — так, а припиняти — ні, не забороняє!”, — зазначив Ляшко.

“Тепер ми будемо вимагати, щоб парламент на першому пленарному засіданні 16 травня дострокові припинив депутатські повноваження Артеменко,” — підкреслив нардеп.

О.Ляшко також додав, що за його інформацією, вранці в суботу А.Артеменко вилетів до Відня і висловив надію, що після повернення він здасть український паспорт.

Як повідомляв УНН, прокуратура Криму відкрила провадження про держзраду через “план Артеменка”. Крім того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозував подання на зняття недоторканності із А.Артеменка.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен брав участь у передачі екс-раднику президента США з безпеки Майклу Флінну плану врегулювання ситуації в Україні і подальшого зняття санкцій з РФ. У цьому контексті називається ім’я народного депутата Андрія Артеменка.

М.Коен підтвердив зустріч у Нью-Йорку з народним депутатом України Андрієм Артеменком, проте категорично заперечив інформацію про передачу ним документів до Білого дому, що стосуються “мирного плану” щодо України.

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