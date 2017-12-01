Президент пообещал в ближайшее время подписать закон о сельской медицине

"На днях я подпишу принятый убедительным большинством парламента закон о сельской медицине. Это очень особый закон. Вопрос жизни и смерти для миллионов наших соотечественников, проживающих в сельской местности", - сообщил Президент.

Он отметил, что для реализации заложенных в этом законе планов, в частности по развитию телемедецины и строительства дополнительных амбулаторий, необходимо 6 млрд грн. 4 млрд будут выделены в этом году, еще один миллиард - в следующем. Остальные средства будут выискивать в дополнительных резервах.

Напомним, П.Порошенко заявил, что сельские врачи получат стимулирующую оплату труда.