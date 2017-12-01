Президент пообіцяв найближчим часом підписати закон про сільську медицину

"Днями я підпишу прийнятий переконливою більшістю парламенту закон про сільську медицину. Це дуже особливий закон. Питання життя і смерті для мільйонів наших співвітчизників, які мешкають у сільській місцевості", - повідомив Президент.

Він наголосив, що для реалізації закладених у цьому законі планів, зокрема з розвитку телемедецини та будівництва додаткових амбулаторій, необхідно 6 млрд грн. 4 млрд будуть виділені цього року, ще один мільярд – наступного. Решту коштів вишукуватимуть у додаткових резервах.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що сільські лікарі отримають стимулюючу оплату праці.