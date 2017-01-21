Президент Польши ожидает укрепления стратегического сотрудничества с США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США, выразив надежду на усиление стратегического сотрудничества двух стран. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Наилучшие пожелания господину президенту Дональду Трампу. Ожидаю укрепления нашей дружбы и стратегического альянса ", - написал А.Дуда.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter поздравил 45-го президента США Дональда Трампа с официальным вступлением в должность.