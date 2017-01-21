Президент Польши ожидает укрепления стратегического сотрудничества с США

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США, выразив надежду на усиление стратегического сотрудничества двух стран. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.