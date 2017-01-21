Президент Польщі очікує зміцнення стратегічного співробітництва з США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда привітав Дональда Трампа з вступом на посаду президента США, висловивши надію на посилення стратегічної співпраці двох країн. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Найкращі побажання пану президенту Дональду Трампу. Очікую зміцнення нашої дружби і стратегічного альянсу”, — написав А.Дуда.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в своєму мікроблозі Twitter привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду.