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Президент Польщі очікує зміцнення стратегічного співробітництва з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда привітав Дональда Трампа з вступом на посаду президента США, висловивши надію на посилення стратегічної співпраці двох країн. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

“Найкращі побажання пану президенту Дональду Трампу. Очікую зміцнення нашої дружби і стратегічного альянсу”, — написав А.Дуда.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в своєму мікроблозі Twitter привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду.

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