Письмо президента Польши в связи с годовщиной Голодомора: поляки тоже в трауре

В письме указано, что: “В эти дни, когда в Украине чтят память жертв Большого Голода 1932-1933 годов, хочу передать господину Президенту (Украины — ред.) и украинскому народу слова нашей дружбы и солидарности. Поляки вместе с украинцами хотят напоминать миру о безграничных страданиях миллионов людей, брошенных тоталитарной коммунистической системой на голодную смерть”.

Дуда отметил, что сохранение памяти об этом геноциде является предупреждением о тоталитарных идеологиях, которые уничтожают достоинство и права человека сегодня и в будущем.

Как написал Дуда, думая о миллионах жертв голода, выраженного символическим термином “Голодомор”, представляющего собой сочетание украинских слов “голод” и “смерть”, стоит задуматься, что действительно означает голодная смерть для человека. “Счастливыми есть убитые мечом, чем те, кто умер от голода, которые погибали в бессилии из-за отсутствия плодов с полей”, — привел цитату из библейского “Плача Иеремии” президент Польши. Он подчеркнул, что эти слова показывают суть зверства и трагизм Голодомора.

“Смерть от голода лишает человека достоинства в высшей степени, ведь он не в состоянии ей противодействовать. Против меча, по крайней мере, есть возможность физической защиты, хотя бы и безнадежной. Против голода остается тихая агония”, — отметил польский лидер, описывая улицы украинских городов во время голода.

Президент Польши указал, что “страшную безнадежность” этого ожидания передает история Петра Велдия, который видя десятки мертвых тел на улице, хотел сохранить останки собственного достоинства и с этой целью сам выкопал себе могилу. Впрочем, когда чувствуя собственную смерть он пришел к могиле — она ​​уже была занята. Поэтому он нашел в себе остатки сил, чтобы выкопать еще одну могилу и в нее лечь.

“Это было очередное преступление, совершенное властью СССР, а перед этим — советской Россией. Однако, его характер был особый, учитывая масштабы потерь, причиненных украинскому народу. Его целью было уничтожение украинской национальной идентичности через атаки на социальные группы, которые ее представляли полнее всего”, — отметил Дуда.

Напоминаем, Украина получила решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинцев.