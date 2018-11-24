Лист президента Польщі у зв’язку з роковинами Голодомору: поляки теж у жалобі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття і солідарність з народом України у зв’язку з 85-ю річницею Голодомору в Україні 1932-1933 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист польського лідера, опублікований канцелярією президента Польщі.

У листі вказано, що: “У ці дні, коли в Україні вшановується пам’ять жертв Великого Голоду 1932-1933 років, хочу передати пану Президенту (України — ред.) й українському народові слова нашої дружби і солідарності. Поляки разом з українцями хочуть нагадувати світу про безмежні страждання мільйонів людей, кинутих тоталітарною комуністичною системою на голодну смерть”.

Дуда зазначив, що збереження пам’яті про цей геноцид є попередженням про тоталітарні ідеології, які знищують гідність і права людини сьогодні та в майбутньому.

Як написав Дуда, думаючи про мільйони жертв голоду, вираженого символічним терміном “Голодомор”, що є поєднанням українських слів “голод” і “смерть”, варто замислитись, що дійсно означає голодна смерть для людини. “Щасливішими є вбиті мечем, ніж ті, хто помер від голоду, які гинули у безсиллі через відсутність плодів з полів”, — навів цитату з біблійного “Плачу Єремії” президент Польщі. Він підкреслив, що ці слова показують суть звірства та трагізм Голодомору.

“Смерть від голоду позбавляє людину гідності у найвищій мірі, адже вона не в змозі їй протидіяти. Проти меча, принаймні, маємо можливість фізичного захисту, хоч би і безнадійного. Проти голоду залишається тиха агонія”, — зазначив польський лідер, описуючи вулиці українських міст під час голоду.

Президент Польщі вказав, що “страшну безнадійність” цього очікування передає історія Петра Велдія, який бачачи десятки мертвих тіл на вулиці, хотів зберегти останки власної гідності і з цією метою сам викопав собі могилу. Утім, коли відчуваючи власну смерть він прийшов до могили — вона вже була зайнята. Відтак, він знайшов у собі рештки сил, аби викопати ще одну могилу і в неї лягти.

“Це був черговий злочин, здійснений владою СРСР, в перед цим — радянською Росією. Проте, його характер був особливий з огляду на масштаби втрат, завданих українському народові. Його метою було знищення української національної ідентичності через атаки на соціальні групи, які її представляли найповніше”, — наголосив Анджей Дуда.

Нагадуємо, Україна отримала рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українців.

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