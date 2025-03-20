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Президент: Покровск под нашим контролем, и мы немного оттесняем рф назад

Киев • УНН

 • 10745 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Покровск под контролем Украины. Украинские военные оттесняют российские войска назад, не давая им установить огневой контроль над трассой на Константиновку.

Президент: Покровск под нашим контролем, и мы немного оттесняем рф назад

Покровск в Донецкой области под контролем Украины, и Силы обороны немного оттесняют россиян назад. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга 19 марта, передает корреспондент УНН.

Они почти уже дошли до Покровска, но на сегодня нам удалось с Покровском, и он под нашим контролем, и сейчас мы их (россиян – ред.) немного оттесняем назад

- заявил Зеленский.

Дополнение

9 марта спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что оккупанты вблизи Покровска имели огневой контроль трассы Покровск-Константиновка, но после контратаки украинских сил, огневой контроль стал менее четким. Ситуация там не такая, какую бы хотели создать россияне, и своей этой цели они не достигли.

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Анна Мурашко

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