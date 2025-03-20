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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Президент: Покровськ під нашим контролем, і ми трішки відтісняємо рф назад

Київ • УНН

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Володимир Зеленський заявив, що Покровськ під контролем України. Українські військові відтісняють російські війська назад, не даючи їм встановити вогневий контроль над трасою на Костянтинівку.

Президент: Покровськ під нашим контролем, і ми трішки відтісняємо рф назад

Покровськ на Донеччині під контролем України й Сили оборони трішки відтісняють росіян назад. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу 19 березня, передає кореспондент УНН.

Вони майже вже дійшли до Покровська, але на сьогодні нам вдалося з Покровськом й він під нашим контролем й зараз ми їх (росіян – ред.) трішки відтісняємо назад

- заявив Зеленський.

Доповнення

9 березня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти поблизу Покровська мали вогневий контроль траси Покровськ-Костянтинівка, але після контратаки українських сил, вогневий контроль став більш не чітким. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли.

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Анна Мурашко

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