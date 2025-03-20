Президент: Покровськ під нашим контролем, і ми трішки відтісняємо рф назад
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Покровськ під контролем України. Українські військові відтісняють російські війська назад, не даючи їм встановити вогневий контроль над трасою на Костянтинівку.
Покровськ на Донеччині під контролем України й Сили оборони трішки відтісняють росіян назад. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу 19 березня, передає кореспондент УНН.
Вони майже вже дійшли до Покровська, але на сьогодні нам вдалося з Покровськом й він під нашим контролем й зараз ми їх (росіян – ред.) трішки відтісняємо назад
Доповнення
9 березня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти поблизу Покровська мали вогневий контроль траси Покровськ-Костянтинівка, але після контратаки українських сил, вогневий контроль став більш не чітким. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли.
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