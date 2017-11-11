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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 29700 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 49837 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 58641 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 62599 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 54773 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95739 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100433 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 128384 просмотра

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Президент планирует внести в ВР законопроект о военном суде

Президент планирует внести в ВР законопроект о военном суде

Киев  •  УНН

 • 11194 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко планирует одновременно с законопроектом о Антикоррупционном суде внести законопроект о военном суде. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины, передает корреспондент УНН.

"Одновременно с проектом по Антикоррупционном суду я планирую внести проект закона о военном судк. Также мы ждем новых законов об адвокатуре, о правовом образовании и т.д.", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко требует создать в ВР рабочую группу по разработке проекта о Антикоррупционный суд.

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