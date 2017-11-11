Президент планирует внести в ВР законопроект о военном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко планирует одновременно с законопроектом о Антикоррупционном суде внести законопроект о военном суде. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины, передает корреспондент УНН.
"Одновременно с проектом по Антикоррупционном суду я планирую внести проект закона о военном судк. Также мы ждем новых законов об адвокатуре, о правовом образовании и т.д.", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко требует создать в ВР рабочую группу по разработке проекта о Антикоррупционный суд.