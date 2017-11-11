Президент планує внести до ВР законопроект про військовий суд

"Одночасно з проектом по Антикорупційному суду я планую внести проект закону про воєнний суд. Також ми чекаємо нових законів про адвокатуру, про правову освіту тощо", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко вимагає створити у ВР робочу групу із розробки проекту про Антикорупційний суд.