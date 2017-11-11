Президент планує внести до ВР законопроект про військовий суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко планує одночасно із законопроектом про Антикорупційний суд внести законопроект про військовий суд. Про це він заявив сьогодні в Києві під час церемонії призначення на посади нових суддів до Верховного суду України, передає кореспондент УНН.
"Одночасно з проектом по Антикорупційному суду я планую внести проект закону про воєнний суд. Також ми чекаємо нових законів про адвокатуру, про правову освіту тощо", - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко вимагає створити у ВР робочу групу із розробки проекту про Антикорупційний суд.