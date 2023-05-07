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Президент Южной Кореи и премьер-министр Японии восстанавливают отношения в Сеуле

Президент Южной Кореи и премьер-министр Японии восстанавливают отношения в Сеуле

Киев • УНН

 • 1184973 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещали улучшить отношения между двумя странами. Политики встретились для переговоров в воскресенье второй раз за два месяца после длительной прохлады в отношениях. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Детали

Выступая вместе с японским лидером в Сеуле, представитель Южной Кореи Юн сказал, что их две страны «на правильном пути» к восстановлению привычки к дипломатическим визитам, добавив, что обе стороны стремятся к тесному сотрудничеству на основе «дружбы и доверия».

Юн принял Кисиду в воскресенье в резиденции президента в южнокорейской столице на церемонии приветствия.

Ранее с двухдневным визитом прибыл глава правительства Японии в сопровождении своей жены. Это первый визит главы японского правительства в Южную Корею за пять лет, а также ответный визит: Юн побывал в Токио в марте, когда Юн и Кисида договорились о новом начале своих сложных отношений, включая возобновление взаимных визитов и двусторонний диалог по вопросам безопасности.

Последний такой диалог состоялся в 2018 году, но остановился из-за спора о бывших корейских подневольных работниках, которые находились под колониальным правлением Японии с 1910 по 1945 год.

В марте консервативное правительство Южной Кореи неожиданно объявило о планах урегулировать многолетний спор о компенсации бывшим корейским подневольным работникам. По планам Сеула, пострадавшие должны получить компенсацию за счет государственного южнокорейского фонда. Токио приветствовал эти планы.

Однако многие южнокорейцы считают, что Япония не сделала достаточно, чтобы полностью признать прошлые колониальные преступления, включая принудительный труд и жестокое обращение с десятками тысяч молодых корейских женщин, которых заставляли работать проститутками во время Второй мировой войны.

Ссылаясь на колониальное прошлое своей страны, японский лидер Кисида сказал, что у него «сердце сжимается», когда он думает о страданиях корейцев под властью Японии. Он подчеркнул, что извинения предыдущих японских правительств остаются в силе для Токио.

Помимо сотрудничества в области экономики, науки и техники, лидеры двух стран обсудили растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программы Северной Кореи. Юн сказал, что он и Кисида договорились продолжить трехстороннее сотрудничество в области безопасности с Соединенными Штатами. Среди прочего, должны быть ускорены переговоры между тремя странами по обмену оперативной информацией о пусках северокорейских ракет.

Сближение Токио и Сеула отвечает интересам их общего партнера по безопасности Вашингтона, который хочет укрепить свои союзы в Азии ввиду Северной Кореи и более сильного Китая.

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