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Президент Південної Кореї та прем'єр-міністр Японії відновлюють відносини у Сеулі

Президент Південної Кореї та прем'єр-міністр Японії відновлюють відносини у Сеулі

Київ • УНН

 • 1184979 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяли покращити відносини між двома країнами. Політики зустрілися для переговорів у неділю вдруге за два місяці після тривалого похолодання у відносинах. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Виступаючи разом із японським лідером у Сеулі, представник Південної Кореї Юн сказав, що їхні дві країни «на правильному шляху» до відновлення звички до дипломатичних візитів, додавши, що обидві сторони прагнуть тісної співпраці на основі «дружби та довіри».

Юн прийняв Кісіду в неділю у резиденції президента у південнокорейській столиці на церемонії привітання.

Раніше з дводенним візитом прибув глава уряду Японії у супроводі своєї дружини. Це перший візит глави японського уряду до Південної Кореї за п'ять років, а також візит у відповідь: Юн побував у Токіо в березні, коли Юн і Кісіда домовилися про новий початок своїх складних відносин, включаючи відновлення взаємних візитів та двосторонній діалог з питань безпеки.

Останній такий діалог відбувся у 2018 році, але зупинився через суперечку про колишніх корейських підневільних працівників, які перебували під колоніальним правлінням Японії з 1910 по 1945 рік.

У березні консервативний уряд Південної Кореї несподівано оголосив про плани врегулювати багаторічну суперечку щодо компенсації колишнім корейським підневільним працівникам. За планами Сеула, постраждалі мають отримати компенсацію за рахунок державного південнокорейського фонду. Токіо привітав ці плани.

Однак багато південнокорейців вважають, що Японія не зробила достатньо, щоб повністю визнати минулі колоніальні злочини, включаючи примусову працю та жорстоке поводження з десятками тисяч молодих корейських жінок, яких змушували працювати повіями під час Другої світової війни.

Посилаючись на колоніальне минуле своєї країни, японський лідер Кісіда сказав, що у нього «серце стискається», коли він думає про страждання корейців під владою Японії. Він підкреслив, що вибачення попередніх японських урядів залишаються чинними для Токіо.

Крім співпраці в галузі економіки, науки й техніки, лідери двох країн обговорили загрозу, що зростає, з боку ядерної та ракетної програми Північної Кореї. Юн сказав, що він і Кісіда домовилися продовжити тристоронню співпрацю в галузі безпеки зі Сполученими Штатами. Серед іншого, мають бути прискорені переговори між трьома країнами щодо обміну оперативною інформацією щодо пусків північнокорейських ракет.

Зближення Токіо і Сеула відповідає інтересам їхнього спільного безпекового партнера Вашингтона, який хоче зміцнити свої союзи в Азії з огляду на Північну Корею і сильніший Китай.

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