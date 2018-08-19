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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко подписал антирейдерский закон об использовании земель

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Порошенко подписал антирейдерский закон об использовании земель

"Реализация закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, создаст необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине", - отметили в АП.

Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив. В частности, предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного сельского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков.

Также устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Кроме того, определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев). Законом, в частности, признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены, - земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые прекращены (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности).

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о защите деятельности предприятий "Укроборонпрома" от негативного воздействия юридических лиц государства-агрессора.

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