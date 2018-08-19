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Президент підписав закон щодо запобігання рейдерству земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Президент підписав закон щодо запобігання рейдерству земель

"Реалізація закону створить ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення, створить необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні", - зазначили в АП.

Законом визначаються особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив. Зокрема, передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, використовувати їх також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок.

Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, обмінюватися такими земельними ділянками.

Окрім того, визначено особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв). Законом, зокрема, визнаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані, - землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які перебували у приватній власності).

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо захисту діяльності підприємств "Укроборонпрому" від негативного впливу юридичних осіб держави-агресора.

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