Президент подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Черновола

"Главной целью указа является обеспечение надлежащей подготовки и проведения в декабря 2017 года - марте 2018 года мероприятий по случаю 80-летия со дня рождения выдающегося украинского государственного и политического деятеля, Героя Украины Вячеслава Черновола", - говорится в сообщении.

Указом предусмотрено проведение ряда торжественных, мемориальных и просветительских мероприятий, поддержку государственными органами инициатив общественности относительно почтения памяти и популяризации фигуры Вячеслава Черновола.

Глава государства поручил Кабинету министров безотлагательно разработать и утвердить план мероприятий на декабрь 2017 года - март 2018 года по подготовке и празднованию юбилейной даты дня рождения Вячеслава Черновола. В частности, правительство должно предусмотреть организацию в Киеве, а также на родине Вячеслава Черновола, других населенных пунктах, связанных с его деятельностью, проведение торжественных и мемориальных мероприятий с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, ученых. Кабмину поручено также обеспечить в установленном порядке финансирование соответствующих мероприятий.

Согласно указу, МИД Украины должен обеспечить содействие заграничными дипломатическими учреждениями Украины организации мероприятий украинской общественности за рубежом по празднованию 80-летия со дня рождения Вячеслава Черновола.