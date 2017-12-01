Президент підписав указ про відзначення 80-річчя від дня народження Чорновола

"Головною метою указу є забезпечення належної підготовки та проведення у грудні 2017 року – березні 2018 року заходів з нагоди 80-річчя від дня народження видатного українського державного та політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола", - йдеться у повідомленні.

Указом передбачено проведення низки урочистих, меморіальних та просвітницьких заходів, підтримку державними органами ініціатив громадськості щодо вшанування пам’яті та популяризації постаті В’ячеслава Чорновола.

Глава держави доручив Кабінету міністрів невідкладно розробити і затвердити план заходів на грудень 2017 року – березень 2018 року із підготовки та відзначення ювілейної дати дня народження В'ячеслава Чорновола. Зокрема, уряд має передбачити організацію у Києві, а також на батьківщині В'ячеслава Чорновола, інших населених пунктах, пов'язаних з його діяльністю, проведення урочистих та меморіальних заходів за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, вчених. Кабміну доручено також забезпечити в установленому порядку фінансування відповідних заходів.

Згідно з указом, МЗС України має забезпечити сприяння закордонними дипломатичними установами України організації заходів української громадськості за кордоном із відзначення 80-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола.