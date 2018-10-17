Президент одобрил соглашение с ЕИБ о модернизации "Укрзализныци" на 150 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту модернизации инфраструктуры украинской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины „О ратификации Финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры ПАО „Укрзализныця“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком“, принятый Верховной Радой Украины 3 октября 2018 года”, - говорится в сообщении.
Ратификация Финансового соглашения является необходимым условием для вступления в силу и привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 150 млн евро, которые будут направлены на строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка (Херсонская дирекция железнодорожных перевозок).
Общая стоимость проекта составляет около 300 млн евро и будет софинансироваться за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.
Предполагается, что по результатам реализации проекта будет увеличен уровень пропускной способности соответствующего направления и уменьшатся эксплуатационные расходы, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов.
Напомним, 30 декабря 2017 года ЕБРР принял решение об открытии кредитной линии на 150 млн евро для строительства второго пути и электрификации на направлении Долинская — Николаев — Колосовка.