Президент одобрил соглашение с ЕИБ о модернизации "Укрзализныци" на 150 млн евро

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту модернизации инфраструктуры украинской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины „О ратификации Финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры ПАО „Укрзализныця“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком“, принятый Верховной Радой Украины 3 октября 2018 года”, - говорится в сообщении.

Ратификация Финансового соглашения является необходимым условием для вступления в силу и привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 150 млн евро, которые будут направлены на строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка (Херсонская дирекция железнодорожных перевозок).

Общая стоимость проекта составляет около 300 млн евро и будет софинансироваться за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Предполагается, что по результатам реализации проекта будет увеличен уровень пропускной способности соответствующего направления и уменьшатся эксплуатационные расходы, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов.

Напомним, 30 декабря 2017 года ЕБРР принял решение об открытии кредитной линии на 150 млн евро для строительства второго пути и электрификации на направлении Долинская — Николаев — Колосовка.

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