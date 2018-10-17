Президент схвалив угоду з ЄІБ про модернізацію "Укрзалізниці" на 150 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо проекту модернізації інфраструктури української залізниці. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав Закон України „Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ „Укрзалізниця“) між Україною та Європейським інвестиційним банком“, ухвалений Верховною Радою України 3 жовтня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Ратифікація Фінансової угоди є необхідною передумовою для набуття нею чинності та залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку у розмірі 150 млн євро, що будуть спрямовані на будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації і зв’язку на напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка (Херсонська дирекція залізничних перевезень).
Загальна вартість проекту складає близько 300 млн євро та співфінансуватиметься за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.
Передбачається, що за результатами впровадження проекту буде збільшено рівень пропускної спроможності відповідного напрямку та зменшаться експлуатаційні витрати, що в свою чергу дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів в напрямку миколаївських портів.
Нагадаємо, 30 грудня 2017 року ЄБРР прийняв рішення про відкриття кредитної лінії на 150 млн євро для будівництва другої колії та електрифікації на напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка.