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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76916 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90800 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100044 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107581 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94275 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103873 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106228 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131226 просмотра

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Президент "Олимпиакоса" вылечился от коронавируса

Президент "Олимпиакоса" вылечился от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14466 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис вылечился от коронавируса, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Маринакис лечился в родной для него Греции и теперь у него нет болезни, которая привела к почти полному прекращению занятий спортом в мире и заставила большую часть жителей планеты самоизолироваться.

"Я остался дома, я общался со многими моими друзьями и родственниками, я много читал, много часов смотрел телевизор, слушал музыку и провел много часов в интернете. Все это помогло мне понять, что происходит в остальном мире и еще раз понять, насколько уязвима наша планета. Оставаясь дома, мы защищаем себя и отрицаем, что вирус вмешивается в нашу жизнь. Находясь дома, мы защищаем наше общество, здоровье людей и сдерживаем распространение вируса. Поэтому нет места для того, чтобы быть небрежным или эгоистичным. Необходимо сохранять дисциплину и полностью прислушиваться к правительству и ученым", - признался 52-летний грек.

Отметим, что владелец "Ноттингем Форест" и "Олимпиакоса" был одним из первых высокопоставленных футбольных деятелей, которые публично заявили о своем диагнозе.

Украинские Национальные Новости

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