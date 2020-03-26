Президент "Олимпиакоса" вылечился от коронавируса

Маринакис лечился в родной для него Греции и теперь у него нет болезни, которая привела к почти полному прекращению занятий спортом в мире и заставила большую часть жителей планеты самоизолироваться.

"Я остался дома, я общался со многими моими друзьями и родственниками, я много читал, много часов смотрел телевизор, слушал музыку и провел много часов в интернете. Все это помогло мне понять, что происходит в остальном мире и еще раз понять, насколько уязвима наша планета. Оставаясь дома, мы защищаем себя и отрицаем, что вирус вмешивается в нашу жизнь. Находясь дома, мы защищаем наше общество, здоровье людей и сдерживаем распространение вируса. Поэтому нет места для того, чтобы быть небрежным или эгоистичным. Необходимо сохранять дисциплину и полностью прислушиваться к правительству и ученым", - признался 52-летний грек.

Отметим, что владелец "Ноттингем Форест" и "Олимпиакоса" был одним из первых высокопоставленных футбольных деятелей, которые публично заявили о своем диагнозе.